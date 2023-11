Mladi zdravniki v javnem pismu s predlogi ministrici za zdravje Prevolnik Rupel

Ljubljana, 7. novembra - Mladi zdravniki Slovenije so na nedavno imenovano ministrico Valentini Prevolnik Rupel naslovili javno pismo, v katerem ji pri delu želijo obilo modrosti in moči. Ob tem so navedli tudi nekaj svojih skrbi in predlogov, med njimi vnovični poziv, naj bodo bolj kompleksne zdravstvene storitve ustrezno financirane.