Na evropskih borzah pesimistično razpoloženje

London/Pariz/Frankfurt, 7. novembra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja obarvali v rdeče, pri čemer so bili padci skromni. Med vlagatelji je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izpuhtel optimizem, da so banke po svetu v boju proti vztrajajoči visoki inflaciji končale z dvigi ključne obrestne mere.