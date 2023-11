Vreme: Deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 7. novembra - Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v južnih in zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo kakšna ploha možna tudi na severu, do jutra pa se bo povečini že zjasnilo. V sredo bo pretežno jasno, po kotlinah v notranjosti bo zjutraj in del dopoldneva megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah malo pod 0, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 8 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno. Krepil se bo jugozahodni veter. V noči na petek bo na zahodu začelo deževati, v petek pa se bo dež razširil nad večji del Slovenije.

Vremenska slika: Nad srednjo Italijo je nastalo plitvo ciklonsko območje s frontalnim valom, ki bo vplival predvsem na vreme južno od naših krajev. V višinah doteka k nam od jugozahoda razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več sonca bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske. V krajih južno od nas bodo občasne padavine. V sredo bo povečini sončno, zjutraj bo po kotlinah nekaj megle.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden.