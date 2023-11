Kmetijske organizacije vabijo k podpori pobudi za teden slovenske hrane

Ljubljana, 7. novembra - Stanovske organizacije čebelarjev, kmetov in zadrug so pripravile projekt Recepti z okusi Slovenije, v okviru katerega gostince, javne ustanove in posameznike z brošuro vabijo k pripravi tradicionalnih slovenskih jedi. S tem bi tudi podprli njihovo pobudo, da dan slovenske hrane preraste v teden slovenske hrane.