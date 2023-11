Phil Neville znova trener v ligi MLS

Portland, 7. novembra - Nekdanji branilec Manchester Uniteda in angleške nogometne reprezentance Phil Neville je v trenerski vlogi znova povezan s severnoameriško nogometno ligo MLS. Šestinštiridesetletnega Angleža so v ponedeljek imenovali za novega glavnega trenerja ekipe Portland Timbers. Neville je podpisal pogodbo do leta 2026.