Tekma vseh zvezd lige NBA bo leta 2025 v San Franciscu

San Francisco, 7. novembra - Košarkarska franšiza iz Kalifornije, Golden State Warriors, bo leta 2025 gostitelj tekme All Star lige NBA, so sporočili iz vodstva severnoameriške lige. Ta ekshibicijska tekma, na kateri se vsako leto sredi sezone tradicionalno merijo najboljši košarkarji severnoameriške košarke, bo prvič v dvorani Chase Center, in sicer 16. februarja 2025.