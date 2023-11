V Nemčiji dogovor med zvezni in deželnimi vladami o porazdelitvi stroškov za begunce

Berlin, 7. novembra - Zvezna in deželne vlade v Nemčiji so po več mesecih sporov ponoči dosegle dogovor o porazdelitvi stroškov za oskrbo beguncev. Obenem so se strinjali glede ukrepov za zmanjšanje prihodov migrantov in beguncev v državo, v okviru katerih bodo med drugim preučili možnost obdelave prošenj za azil v tretjih državah. Prosilcem bodo tudi znižali prispevke.