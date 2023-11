Cene nafte navzdol

Singapur, 7. novembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Odločilni dejavnik so vnovične skrbi zaradi nekaterih šibkih ekonomskih kazalcev v največjih gospodarskih velesilah, kot sta ZDA in na Kitajska. Na trg surove nafte pa še vedno pomembno vpliva tudi vojna med Izraelom in skrajnih gibanjem Hamas, poroča nemška tiskovna agencija dpa.