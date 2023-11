Med roparsko tatvino na območju Most grozil s palico

Ljubljana, 7. novembra - Ljubljanski policisti so v ponedeljek obravnavali roparsko tatvino na območju Most. Neznani osumljenec je iz dostavnega vozila ukradel denarnico, medtem ko je uslužbenec dostavljal pakete. Uslužbenec ga je pri tem zalotil, storilec pa mu je s palico v roki zagrozil s pretepom, nato pa peš pobegnil, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.