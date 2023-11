Na mariborskem lutkovnem odru Čriček in mravlja z marionetami na dolgih navezavah

Maribor, 7. novembra - V Lutkovnem gledališču Maribor (LGM) bodo v četrtek premierno uprizorili predstavo Čriček in mravlja, ki jo je po motivih Ezopove basni napisala Saša Eržen. Režiser in avtor glasbe Marjan Nečak vsebinsko izpostavlja pomen razumevanja med ljudmi. Uporabljene so marionete na zelo dolgih navezavah, kakršnih na mariborskem lutkovnem odru še ni bilo.