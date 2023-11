Boston ostaja na vrhu vzhodne konference lige NHL

Vancouver, 7. novembra - V severnoameriški hokejski ligi so odigrali štiri dvoboje. Igralci Boston Bruins ohranjajo zagon. Kosmatinci so vpisali še deseto zmago v tej sezoni ter se zasidrali na mestu vodilne ekipe vzhodne konference. V gosteh v American Airlines Centru so s 3:2 premagali Dallas Stars. Izkazal se je vratar gostov Jeremy Swayman s 35 obrambami.