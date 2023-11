Pregled - šport, 6. 11. (ponedeljek)

Ljubljana, 6. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 6. novembra.

SEVILLA - Slovensko žensko teniško reprezentanco v torek v Sevilli čaka prva tekma finalnega turnirja pokala BJK. Nasprotnice bodo Avstralke, za Slovenijo pa bo prvi dvoboj igrala Kaja Juvan, so sporočili s Tenisa Slovenije. Ljubljančanka bo igrala uvodni dvoboj srečanja z Avstralijo, ki se bo začel ob 10. uri. V drugem dvoboju bo Slovenijo zastopala Tamara Zidanšek, ki je trenutno 98. na svetovni lestvici. Reprezentanca dežele tam spodaj svoje postave še ni razkrila. Slovenijo po torkovem obračunu čaka še srečanje z reprezentanco Kazahstana, razplet obeh dvobojev pa bo odločil o napredovanju v izločilne boje. Ti se bodo začeli s četrtfinalom v soboto.

BLED - Slovenska članska hokejska reprezentanca bo prvič v tej sezoni aktivna v tem tednu. Od četrtka do sobote jo čaka nastop na turnirju v Budimpešti. Zbrala se je na Bledu, prvič pod vodstvom novega selektorja Eda Terglava. Ta je naknadno vpoklical še Miho Zajca, Miha Logar, ki naj bi zamenjal poškodovanega Marka Čepona, pa se zbora ne bo udeležil, saj je poškodovan tudi sam.

PARIZ - Nekdanji košarkar Cedevite Olimpije in slovenske izbrane vrste Alen Omić bo kariero nadaljeval pri francoskem klubu Metropolitans 92 iz Pariza. Kot je sporočil klub na spletni strani, so se z Omićem dogovorili za sodelovanje do konca sezone 2023/24.

DALLAS - Košarkarsko moštvo Dallas Mavericks je zabeležilo peto zmago v novi sezoni severnoameriške lige NBA. Na domačem parketu je s 124:118 strlo ekipo Charlotte Hornets. Dallas je bil posebej razpoložen v drugem delu dvoboja, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je dvoboj končal s 23 točkami, 12 skoki in devetimi podajami.