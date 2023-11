Newyorške borze končale v zelenem

New York, 6. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic na Wall Streetu so se v ponedeljek nekoliko dvignili, saj so trgi ocenili dvig zaradi šibkejše rasti delovnih mest, kar je zmanjšalo zaskrbljenost glede nadaljnjih dvigov obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.