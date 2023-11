Tottenham z le devetimi proti Chelseaju doživel prvi poraz v sezoni

London, 6. novembra - Nogometaši Tottenhama in Chelseja so danes z zadnjo tekmo zaokrožili 11. krog angleške lige. V londonskem derbiju, ki so ga zaznamovali poškodbe, rdeča kartona in več posredovanj Vara ter razveljavljenih golov, je na koncu Tottenham z le devetimi možmi na igrišču izgubil z 1:4 in doživel prvi ligaški poraz.