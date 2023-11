Cene naftnih derivatov nižje

Ljubljana, 6. novembra - Cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči ob nespremenjenih trošarinah znižale. Liter bencina bo cenejši za 0,2 centa in bo stal 1,534 evra, liter dizla se bo pocenil za 4,3 centa na 1,608 evra, liter kurilnega olja pa za 3,8 centa na 1,195 evra. Cene bodo veljale do vključno 20. novembra.