Guterres: Prekinitev ognja v Gazi z vsako uro bolj nujna

New York, 6. novembra - Zaradi katastrofe, ki jo je povzročila vojna med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas, je humanitarna prekinitev ognja z vsako uro bolj nujna, je danes opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in izpostavil, da je območje Gaze postalo "pokopališče otrok", poroča francoska tiskovna agencija AFP.