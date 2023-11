Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 6. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so popolne zapore zaradi poplav in zemeljskih plazov na cestah Most na Soči-Tolmin pri Modreju, Laško-Šentjur v Laškem na Trubarjevem nabrežju, čez prelaz Korensko sedlo na avstrijski strani ter na cestah Rateče-Planica in Poljana-Mežica.