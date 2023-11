Evropske borze v rdečem; dražja nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 6. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je v primerjavi z dolarjem zvišal. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP slabše razpoloženi zaradi ne najboljših gospodarskih kazalcev in nadaljnjega vojaškega konflikta na Bližnjem vzhodu.