Češki raziskovalci odkrili bogato okrašeno staroegipčansko grobnico

Praga, 7. novembra - Češki raziskovalci so v Abusirju blizu Kaira odkrili bogato okrašeno grobnico, ki je pripadala doslej neznanemu visokemu dostojanstveniku iz obdobja starega Egipta, so v ponedeljek sporočili s Karlove univerze v Pragi. Odkritje bo prispevalo k osvetlitvi nemirnega obdobja od 5. do 6. stoletja pred našim štetjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.