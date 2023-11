Vreme: Ponoči bo delno jasno

V torek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v južni polovici države bodo občasne krajevne padavine, ki bodo bolj verjetne sredi dneva in popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem in na jugovzhodu do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo deloma sončno, zjutraj nas bo do severa prešel pas ploh. Ponekod bo del dopoldneva lahko vztrajala nizka oblačnost. V četrtek se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno. Pihal bo jugozahodnik. V petek kaže na oblačno in občasno deževno vreme.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje, nad jugozahodno Evropo pa se počasi krepi območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka še vedno dokaj topel in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, več oblačnosti bo južno od nas, kjer bodo možne tudi posamezne plohe. Ob severnem Jadranu ter v sosednjih pokrajinah Madžarske in severovzhodne Hrvaške bo pihal jugozahodni veter. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več sonca bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske. V krajih južno od nas bodo občasne padavine.