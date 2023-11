Italija bo v Albaniji odprla sprejemna centra za migrante

Rim, 6. novembra - Italijanska premierka Giorgia Meloni in albanski premier Edi Rama sta danes v Rimu podpisala dogovor o upravljanju migrantskih tokov, v skladu s katerim bo Italija v Albaniji odprla dva sprejemna centra za migrante, ki bosta lahko sprejela do 3000 ljudi. To bosta prva italijanska centra za identifikacijo in sprejem migrantov v kaki tuji državi.