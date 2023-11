Sloveniji na EP v judu zlata medalja, strokovni štab s predstavami zadovoljen

pripravil Nejc Molan

Montpellier, 7. novembra - V nedeljo se je v Montpellieru v Franciji zaključilo evropsko prvenstvo v judu. Slovenske judoistke in judoisti so tako kot leto prej v Sofiji osvojili eno medaljo, tokrat sicer zlato. V kategoriji do 63 kg je bila najboljša Andreja Leški. Kot je EP ocenil njen trener Luka Kuralt, so z izidi slovenskih tekmovalcev na prvenstvu lahko zadovoljni.