Pregled - svet, 6. 11. (ponedeljek)

GAZA - Izraelske sile so nadaljevale silovito obstreljevanje območja Gaze, kjer je število smrtnih žrtev po podatkih tamkajšnjih oblasti preseglo 10.000. Potem ko je izraelska vojska v nedeljo območje Gaze razdelila na dva dela, je za odhode na jug enklave znova odprla eno od tamkajšnjih cest. Za evakuacije se je po več dneh zaprtja odprl tudi mejni prehod Rafa med območjem Gaze in Egiptom. O nadaljevanju nasilja so prav tako poročali z Zahodnega brega in z meje med Izraelom in Libanonom, o koder je Hamas nad Izrael izstrelil 16 raket.

NEW YORK - Vrstili so se pozivi k nujni ustavitvi spopadov na območju Gaze. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da je ta z vsako uro bolj nujna in izpostavil, da je območje Gaze postalo "pokopališče otrok. Vodje vseh glavnih agencij ZN so k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja pozvali v skupni izjavi, v kateri so še izrazili ogorčenje nad številom civilnih žrtev v Gazi.

ANKARA/BAGDAD/TEHERAN - Ameriški zunanji minister Antony Blinken je v Turčiji napovedal povečanje humanitarne pomoči za Gazo, njegov turški kolega Hakan Fidan pa izpostavil nujnost takojšnje in popolne prekinitve ognja. Pred tem se je Blinken v nedeljo v Bagdadu z iraškim premierjem Mohamedom Šijo al Sudanijem pogovarjal o nevarnosti stopnjevanja vojne med Izraelom in Hamasom. Sudanija je nato v Iranu sprejel tudi iranski predsednik Ebrahim Raisi. V vzhodno Sredozemlje je medtem prispela ameriška jedrska podmornica, ki naj bi bila odvračilno sporočilo Iranu.

VARŠAVA - Poljski predsednik Andrzej Duda je mandat za sestavo vlade podelil trenutnemu premierju Mateuszu Morawieckemu, ker želi, kot je pojasnil, ohraniti tradicijo podelitve mandata relativnemu zmagovalcu volitev. Stranka Morawieckega Zakon in pravičnost (PiS) je na volitvah namreč osvojila največ glasov, a nima parlamentarne večine. To so sestavile opozicijske stranke na čelu z Državljansko koalicijo (KO) nekdanjega premierja Donalda Tuska.

NEW YORK - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je na pričanju v civilni tožbi države New York zaradi poslovnih prevar vztrajal, da ni nikoli napihoval vrednosti premoženja, ki je po njegovih trditvah še večja, kot izhaja iz finančnih poročil. S sodnikom se je zapletel v spor zaradi očitkov, da ne odgovarja na vprašanja, ampak izvaja politične govore. Še pred tem je novinarjem dejal, da je pregon vpletanje v predsedniške volitve.

BRUSELJ/AMAN - Evropska komisija je napovedala povečanje humanitarne pomoči za Palestince na območju Gaze za 25 milijonov evrov, ki bodo namenjeni humanitarnim organizacijam, ki na območju zagotavljajo osnovne dobrine. S tem bo celotna pomoč unije za Gazo za letošnje leto narasla na več kot sto milijonov evrov. Gazo je medtem prvič doslej pomoč dosegla tudi iz zraka - medicinsko pomoč so odvrgle jordanske letalske sile.

PARIZ - V Franciji se je začel sodni postopek proti pravosodnemu ministru Ericu Dupond-Morettiju, ki je obtožen navzkrižja interesov. Kontroverzni minister, ki še vedno uživa podporo predsednika Emmanuela Macrona, se bo branil pred očitki, da je leta 2021 zlorabil svoj položaj, ko je načrtno ukazal preiskavo več sodnikov. Grozi mu do pet let zapora.

KIJEV - Ruske sile so ponoči s štirimi raketami in 22 brezpilotnimi letali napadle ukrajinsko regijo Odesa, pri čemer je zračna obramba sestrelila 15 dronov in eno raketo. V napadu je bilo poškodovanih 20 stanovanjskih stavb, muzej in drugi objekti, osem ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti.

NEW YORK - V nedeljo objavljena anketa televizije CBS in organizacije YouGov je pokazala, da bi bivši predsednik Donald Trump trenutno na volitvah dobil 51 odstotkov glasov, predsednik ZDA Joe Biden pa 48 odstotkov. Bidnov volilni štab na slabe napovedi to odgovarja, da je do volitev še daleč in opozarja na podobno slabe ankete za Baracka Obamo leta 2011.

RIM- Italijanska premierka Giorgia Meloni in albanski premier Edi Rama sta danes v Rimu podpisala dogovor o upravljanju migrantskih tokov, v skladu s katerim bo Italija v Albaniji odprla dva sprejemna centra za migrante, ki bosta lahko sprejela do 3000 ljudi. To bosta prva italijanska centra za identifikacijo in sprejem migrantov v kaki tuji državi.

BRUSELJ - Evropska komisija je v nedeljo obsodila porast antisemitskih incidentov po Evropi, do katerega je prišlo po izbruhu spopadov med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas. V Franciji je policija od začetka najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize 7. oktobra denimo zabeležila 1040 antisemitskih incidentov, je v nedeljo sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin.

PEKING - Kitajski predsednik Xi Jinping se je sestal z avstralskim premierjem Anthonyjem Albanesejem, s katerim želi po letih napetih odnosov med državama vzpostaviti "zdrave in stabilne vezi". V ospredju pogovorov med voditeljema naj bi bili predvsem trgovinski odnosi.