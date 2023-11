Na lokalnih volitvah v Moldaviji zmagala proevropska struja

Kišinjov, 6. novembra - Na nedeljskih lokalnih volitvah v Moldaviji je slavila Stranka akcije in solidarnosti (PAS) proevropsko usmerjene predsednice države Maie Sandu. Kljub zmagi stranki ni uspelo osvojiti županskih mest v večjih mestih, vključno s prestolnico Kišinjov. Volitve so sicer minile v znamenju obtožb o ruskem vmešavanju, kar so v Moskvi zanikali.