Odpoklic mandarin iz doline Neretve zaradi vsebnosti pesticida

Ljubljana, 6. novembra - Distributer Hofer je iz prodaje odpoklical mandarine v dvokilogramskem pakiranju in nepakirane mandarine, ki jih je bilo možno kupiti tudi z vedrom. Izdelka sta bila v skladu z določili varstva potrošnikov odpoklicana zaradi ugotovljene presežene vrednosti pesticida klorpirifos. Lot koda izdelka je 43/23.

Distributer kupce prosi, da izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo trgovino in kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz distributerja Hofer.