Znanstveniki, umetniki in študenti s skupnim projektom Novembra smo.

Ljubljana, 7. novembra - Z odprtjem razstave Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (ALUO) na Filozofski fakulteti se bo danes začel skupni projekt Novembra smo., pri katerem pod okriljem ALUO in Filozofske fakultete sodelujejo znanstveniki in umetniki ter študenti z namenom povezovanja umetniškega in znanstvenega raziskovanja sodobne stvarnosti.