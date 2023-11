Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 6. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad petkove končne vrednosti. Med vlagatelji še naprej odmeva odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) iz prejšnjega tedna, da ne zviša ključne obrestne mere. Pozitivno so obenem sprejeli petkove podatke ministrstva za delo ZDA o zaposlovanju v oktobru.