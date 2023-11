Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil tretjino odstotka

Ljubljana, 6. novembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so nov trgovalni teden v povprečju začeli z rastjo. Indeks SBI TOP se je zvišal za 0,34 odstotka, pridobile so delnice Cinkarne Celje, Luke Koper in Krke. Prometa je bilo za 844.000 evrov, najprometnejše so bile delnice NLB s 300.000 evrov prometa, ki pa so se pocenile.