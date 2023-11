Poklukar in Felser za izboljšanje varnosti cestnega prometa

Ljubljana, 6. novembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je srečal z vršilko dolžnosti direktorja Javne agencije RS za varnost prometa Simono Felser. Strinjala sta se, da je skupna skrb in naloga agencije in ministrstva izboljšanje varnosti cestnega prometa. Policija in agencija sicer dobro sodelujeta, so danes sporočili z ministrstva.