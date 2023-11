Ljubljana novembra v znamenju kulinaričnega festivala

Ljubljana, 6. novembra - V Ljubljani se odvija festival November Gourmet Ljubljana, ki obiskovalcem ponuja kulinarične dogodke, degustacije in doživetja. Na voljo so tudi številne interaktivne delavnice, tečaji in pogovori s strokovnjaki, ki bodo navdušili gurmane, ljubitelje pijač in tudi tiste, ki želijo kariero v gostinstvu, obljubljajo v Turizmu Ljubljana.