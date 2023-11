V New Delhiju zaradi onesnaženega zraka omejujejo promet

New Delhi, 6. novembra - Indijska prestolnica New Delhi se tudi letos pred začetkom zime sooča z izjemno onesnaženostjo zraka, gostim in dušečim smogom, ki prekriva to 30-milijonsko metropolo. Pristojne oblasti so zato do petka v osnovnih šolah odredile šolanje na daljavo in prepovedale vsa gradbena dela, omejili pa bodo tudi avtomobilski promet.