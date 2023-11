Na posvetu opozorili na pomanjkljivo ureditev letalske protitočne obrambe

Ljubljana, 6. novembra - Komisija državnega sveta za kmetijstvo že vrsto let opozarja na problematiko neurejenosti področja letalske protitočne obrambe tako z vidika območja izvajanja kot tudi z vidika financiranja. Na to temo so danes organizirali posvet in pozvali, da je treba zaščitne ukrepe prilagoditi podnebnim spremembam.