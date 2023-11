V Dravogradu in Vuzenici s sireno preklicali razglašeno nevarnost zaradi povečanega pretoka Drave

Slovenj Gradec, 6. novembra - Regijski center za obveščanje Slovenj Gradec je ob 14.30 uri sprožil sirene javnega alarmiranja za prenehanje nevarnosti, ki je bila razglašena zaradi povečanega pretoka reke Drave na območju občin Dravograd in Vuzenica, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Sirene zaradi nevarnosti so na tem območju sprožili v petek pred 8. uro.