Zanesljivi zmag Bilj in Bistrice v 2. SNL

Ljubljana, 6. novembra - S tekmama Ilirija 1911 - Vitanest Bilje in Bistrica - Rudar Velenje se je končal 16. krog 2. slovenske lige. Prvi dvoboj so v gosteh dobili Biljenci s 3:0, pri katerem je Ricard Fernandez Betriu dosegel dva gola in je z 12 zadetki prvi strelec lige, drugega pa Bistrica doma s 5:1. Pri zmagovalcih je dvakrat zadel Ante Kuliš.