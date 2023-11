EU obsodila porast antisemitskih incidentov po Evropi

Bruselj, 6. novembra - Evropska komisija je v nedeljo obsodila porast antisemitskih incidentov po Evropi, do katerega je prišlo po izbruhu spopadov med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas. Kot je opozorila, to dejstvo spominja na nekatere najtemnejše čase v zgodovini, evropski Judje pa po njeni oceni danes spet živijo v strahu, so sporočili v Bruslju.