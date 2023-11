Letošnja mira Jerneji Jezernik za raziskovanje dediščine Alme M. Karlin

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 6. novembra - Literarno nagrado mira, ki jo podeljuje Ženski odbor Slovenskega centra Pen, so podelili Jerneji Jezernik za raziskovanje in ohranjevanje dediščine Alme M. Karlin. Komisijo je prepričalo njeno dolgoletno delo, s katerim je pozabljeno avtorico in svetovno popotnico s Slovenskega znova umestila na kulturni zemljevid današnje Srednje Evrope.