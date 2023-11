Policisti so konec tedna pridržali pet voznikov, ki so v avtomobilih prevažali tujce

Ljubljana, 6. novembra - Konec tedna so policisti ustavili več voznikov, ki so prevažali tujce. Na območju Policijske uprave Novo mesto, so odvzeli prostost štirim voznikom, ki so prevažali manjše skupine tujcev, so sporočili s te policijske uprave. Še enega voznika so pri prehodu meje ujeli policisti koprske policijske uprave.