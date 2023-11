Rok za rešitev vprašanja mulja predviden do sredine 2024, Šefic optimističen

Ljubljana/Prevalje, 6. novembra - V predlogu novele interventnega zakona je opredeljeno, da ima pristojno ministrstvo končni rok za popolno razrešitev vprašanja naplavljenega mulja na Koroškem do sredine leta 2024, je danes dejal vodja službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic. "Pri čemer sem sam optimist in mislim, da bo to realizirano prej," je dodal.