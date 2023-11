FAO: Nezdrava prehrana in okolju škodljive kmetijske prakse razlog za milijardne stroške držav

Rim, 6. novembra - Skriti stroški svetovnih prehranskih sistemov znašajo okoli 10.000 milijard dolarjev na leto oz. deset odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP), kaže najnovejše poročilo Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Ta ugotavlja tudi, da so ti stroški v glavnem posledica nezdrave prehrane in okolju škodljivih kmetijskih praks.