Župana obeh Goric pozivata k miru na Bližnjem vzhodu

Nova Gorica/Gorica, 6. novembra - Župana Nove Gorice in Gorice, ki bosta leta 2025 Evropska prestolnica kulture, Samo Turel in Rodolfo Ziberna, sta danes podpisala poziv k miru v Izraelu in Palestini. Mesti po njunem prepričanju dokazujeta, da lahko državna meja, zaznamovana s tragedijami 20. stoletja, iz delitvene postane meja povezovanja in sodelovanja.