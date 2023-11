Klinika Golnik objavila razpis za strokovnega direktorja in direktorja

Ljubljana, 6. novembra - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik je na svoji spletni strani in v medijih objavila razpis za delovni mesti direktor Klinike Golnik in strokovni direktor Klinike Golnik. Tako direktor kot strokovni direktor bosta imenovana za štiriletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja. Prijave sprejemajo do 14. novembra.