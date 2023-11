CJ McCollum ima drugič v karieri težave s pljuči

New Orleans, 6. novembra - Košarkar New Orleans Pelicans CJ McCollum se drugič v karieri sooča s težavami s pljuči. Pri 32-letnemu košarkarju so v nedeljo med pregledom pri zdravniku odkrili pnevmotoraks, prisotnost prostega zraka v prsni votlini, kar je povzročilo kolaps igralčevega desnega pljučnega krila, so potrdili pri ekipi New Orleans Pelicans, poroča agencija dpa.