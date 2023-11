Nagrada Slovenske sekcije IBBY letos knjižničarki Liljani Klemenčič

Ljubljana, 6. novembra - Nagrado Slovenske sekcije Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY) za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja letos prejme knjižničarka Liljana Klemenčič. Priznanja pa so letos namenili Nataši Konc Lorenzutti, Alenki Veler in Založbi Zala, so sporočili iz Slovenske sekcije IBBY.