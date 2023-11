V Piranu po neurju odstranili skale s promenade

Piran, 6. novembra - Cesta do piranske Punte je od nedelje zvečer spet odprta. Pripadniki civilne zaščite, gasilci in delavci javnega podjetja Okolje Piran so odstranili veliko večino kamenja, ki ga je razburkano morje v petek in soboto zmetalo na obalo, so za STA povedali predstavniki Okolja in civilne zaščite. Škodo še ocenjujejo, danes pa ne pričakujejo težav.