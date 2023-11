Festival Enimation znova s filmi mladih avtorjev z vsega sveta

Maribor, 6. novembra - Maribor bo ta teden znova prizorišče mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma Enimation. Na poziv 13. edicije festivala se je prijavilo 221 filmov otrok in mladih iz 34 držav z vsega sveta, kar kaže njegovo uveljavljenost na mednarodni ravni. V tekmovalni program so uvrstili 89 izdelkov.