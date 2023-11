V ruskem napadu z raketami in droni na Odeso več ranjenih

Kijev, 6. novembra - Ruske sile so ponoči s štirimi raketami in 22 brezpilotnimi letali napadle ukrajinsko regijo Odesa, pri čemer je zračna obramba sestrelila 15 dronov in eno raketo. V napadu je bilo poškodovanih več objektov, osem ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti.