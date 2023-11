Vreme: Deloma sončno, več oblačnosti na zahodu in jugu

Ljubljana, 6. novembra - Danes bo dokaj sončno. Več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije, tam bo možna tudi kakšna ploha. Popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo ponekod v južni in zahodni Sloveniji občasne krajevne padavine, več sonca bo na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem in na jugovzhodu do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo in kakšno kratkotrajno ploho, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V četrtek se bo v zahodni polovici države pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje, nad jugozahodno Evropo pa se počasi krepi območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka še vedno dokaj topel in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, več oblačnosti bo južno od nas, kjer bodo možne tudi posamezne plohe. Ob severnem Jadranu ter v sosednjih pokrajinah Madžarske in severovzhodne Hrvaške bo pihal jugozahodni veter. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več sonca bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske. V krajih južno od nas bodo občasne padavine.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ugoden.