Slovenske novice: Par iz okolice Novega mesta pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi nasilja nad otrokom

Novo mesto/Ljubljana, 6. novembra - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo novomeškega okrožnega sodišča, s katero je Radenka Brajdiča in Bojano Jurkovič iz naselja Žabjak pri Novem mestu obsodilo na zapor zaradi nasilja nad štiriletnim sinom. Brajdič bo moral za zapahe za šest let in pol, njegova žena za leto in pol, poročajo Slovenske novice.