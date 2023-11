Tokio, 6. novembra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes zvišali in tako sledili petkovim pozitivnim gibanjem v New Yorku. Med vlagatelji se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP okrepil optimizem, da je ameriška centralna banka Federal Reserve končala obdobje višanja osrednje obrestne mere.