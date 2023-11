Izrael kljub pozivom k humanitarni prekinitvi ognja krepi napade na Gazo

Gaza, 6. novembra - Izraelske sile danes nadaljujejo s silovitim obstreljevanjem območja Gaze. V nedeljo so popolnoma obkolile mesto Gaza in prodrle do morja ter s tem palestinsko enklavo razdelile na dva dela. Spopadi se nadaljujejo kljub novim pozivom ZN k humanitarni prekinitvi ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.